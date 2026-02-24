Будівлі європейських інституцій у Брюсселі до четвертої річниці початку повномасштабної війни в України засяяли кольорами українського прапора.

Як зазначила у мережі X очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, синій та жовтий кольори "несуть дух відваги та палають опором".

Tonight, we adorn our European institutions with the colours of Ukraine.



Two colours, carrying the spirit of courage.

⁰Two colours, burning with resistance.



Four years into Russia’s full-scale war, these colours are shining brighter than ever



Slava Ukraini. pic.twitter.com/Ctu4bPYOwI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2026

У пресслужбі Ради Європи додали, що будівля, де проводять засідання керівні виконавчі органи Євросоюзу, підсвічена українськими барвами на знак солідарності з нашою державою.