Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Євроквартал Брюсселя до річниці початку російського вторгнення підсвітили кольорами українського прапора

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережах "Слава Україні".

Євроквартал Брюсселя до річниці початку російського вторгнення підсвітили кольорами українського прапора
Брюссель вночі 24 лютого
Фото: Укрінформ

Будівлі європейських інституцій у Брюсселі до четвертої річниці початку повномасштабної війни в України засяяли кольорами українського прапора.

Як зазначила у мережі X очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, синій та жовтий кольори "несуть дух відваги та палають опором". 

У пресслужбі Ради Європи додали, що будівля, де проводять засідання керівні виконавчі органи Євросоюзу, підсвічена українськими барвами на знак солідарності з нашою державою.

  • 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.
  • Опір агресору та захист України тривають вже 1462 дні. 
﻿
