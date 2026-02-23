СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Каллас: ЄС може використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у разі вето Угорщини на кредит

ЄС розглядає альтернативний план для допомоги Україні.

Каллас: ЄС може використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у разі вето Угорщини на кредит
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас.
Фото: EPA/UPG

Євросоюз розглядає можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України, якщо Угорщина не скасує вето на виділення нового кредиту обсягом 90 млрд євро. 

Про це заявила исока представниця із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас під час пресконференції після засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, пише Укрінформ.

Каллас висловила думку, що угорський народ навряд чи підтримає політику прем’єр-міністра Віктора Орбана, який блокує рішення щодо надання Україні фінансової допомоги.

"Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує", – зазначила вона.

Каллас також висловила сумнів, що така позиція принесе Орбану політичні бонуси на парламентських виборах 12 квітня, хоча й визнала, що не дуже добре орієнтується в політичному кліматі самої Угорщини.

Висока представниця повідомила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта піднімуть це питання під час переговорів з Орбаном, оскільки нинішня позиція Угорщини "не відповідає принципам щирої співпраці", закріпленим у європейських договорах.

Пояснюючи наявність альтернативного плану у разі збереження угорського вето, Каллас заявила: "У нас був план А, який передбачав використання заморожених російських активів, тож якщо це тепер план Б, то, можливо, нам варто над цим попрацювати".

Вона нагадала, що лідери ЄС у грудні 2025 року погодили пакет допомоги Україні на 90 млрд євро, і висловила шкоду з приводу того, що зараз "хтось відступає від цього рішення".

"Нам потрібно швидко діяти в цьому питанні, тому що Україні потрібна наша допомога", – підсумувала Каллас.

﻿
