Каллас: ЄС може використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у разі вето Угорщини на кредит

Євросоюз розглядає можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України, якщо Угорщина не скасує вето на виділення нового кредиту обсягом 90 млрд євро.

Про це заявила исока представниця із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас під час пресконференції після засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, пише Укрінформ.

Каллас висловила думку, що угорський народ навряд чи підтримає політику прем’єр-міністра Віктора Орбана, який блокує рішення щодо надання Україні фінансової допомоги.

"Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує", – зазначила вона.

Каллас також висловила сумнів, що така позиція принесе Орбану політичні бонуси на парламентських виборах 12 квітня, хоча й визнала, що не дуже добре орієнтується в політичному кліматі самої Угорщини.

Висока представниця повідомила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта піднімуть це питання під час переговорів з Орбаном, оскільки нинішня позиція Угорщини "не відповідає принципам щирої співпраці", закріпленим у європейських договорах.

Пояснюючи наявність альтернативного плану у разі збереження угорського вето, Каллас заявила: "У нас був план А, який передбачав використання заморожених російських активів, тож якщо це тепер план Б, то, можливо, нам варто над цим попрацювати".

Вона нагадала, що лідери ЄС у грудні 2025 року погодили пакет допомоги Україні на 90 млрд євро, і висловила шкоду з приводу того, що зараз "хтось відступає від цього рішення".

"Нам потрібно швидко діяти в цьому питанні, тому що Україні потрібна наша допомога", – підсумувала Каллас.