Американські військові перебували на базі у Сирії понад десять років.

Сполучені Штати розпочали виведення своїх військ із найбільшої бази на північному сході Сирії, пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників у сирійських військових та силових структурах.

Йдеться про виведення американських військ з бази в населеному пункті Касрак у провінції Хасака.

За словами очевидців, уранці 23 лютого з бази виїхали десятки вантажівок, частина з яких перевозила бронетехніку. Пізніше журналісти Reuters зафіксували рух колон автошляхом поблизу міста Камішлі.

У разі повного виведення сил із Касрака, в регіоні залишиться ще одна база очолюваної США коаліції – у місті Рмелан біля кордону з Іраком.

База в Касраку була основним центром міжнародної коаліції на чолі зі США, яка веде боротьбу проти угруповання "Ісламська держава" у Сирії. Американські військові перебували там понад десять років.

Представник Пентагону, коментуючи ситуацію, заявив, що США не розкриватимуть деталі щодо майбутньої структури сил або чисельності військ "з метою забезпечення оперативної безпеки". Міністерство оборони Сирії наразі не надало відповіді на запит журналістів.

За інформацією джерел агентства, процес виведення може тривати від кількох тижнів до приблизно місяця. Водночас наразі незрозуміло, чи йдеться про тимчасове скорочення присутності, чи про остаточний вихід із бази.

Один із американських чиновників у коментарі Reuters зазначив, що передислокація відбувається в межах "продуманого та заснованого на умовах" перехідного процесу.

Після того як урядові сили сирійської влади взяли під контроль північно-східні регіони країни у січні, США вже вивели війська з бази аль-Шаддаді у провінції Хасеке, а також гарнізон із міста аль-Танф на стику кордонів Сирії з Іраком та Йорданією.