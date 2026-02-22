Трамп вимагає від Netflix звільнити з ради директорів колишню посадовицю Обами

Президент США Данальд Трамп закликав компанію Netflix звільнити зі своєї ради директорів колишню радницю з національної безпеки США Сьюзен Райс або "зіткнутися з наслідками", на тлі боротьби стримінгового сервісу за придбання Warner Bros Discovery.

Про це пише Financial Times.

Заяви Трампа означають його повернення до конфлікту між Netflix і Paramount Skydance щодо купівлі легендарної голлівудської студії. Раніше він заявляв, що не втручатиметься. Обидві потенційні угоди потребують схвалення федеральних регуляторів.

"Netflix має НЕГАЙНО звільнити расистку, одержиму Трампом Сьюзан Райс, або заплатити за це. У неї немає ні таланту, ні навичок — лише політична маріонетка! ЇЇ ВЛАДА ЗНИКЛА І НІКОЛИ НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ. Скільки їй платять і за що???", цитує видання допис Трампа у соцмережі Truth Social.

Трамп виступив після публічних закликів консервативної активістки Лаури Лумер, яка критикує Райс за її заяви про можливу відповідальність компаній, що "підлаштовуються під Трампа", у разі повернення демократів до влади.

Райс була радницею з національної безпеки та постійною представницею США при ООН за президента Барака Обами, а також входила до ради з внутрішньої політики за президента Джо Байдена. Вона входила до ради директорів Netflix у 2018–2020 роках і була повторно призначена у 2023 році.

Паралельно Warner Bros Discovery відновила переговори з Paramount, яка подала заявку на купівлю компанії, тоді як угода Netflix на $83 млрд уже перебуває на розгляді антимонопольних органів США. Ситуація відбувається на тлі загострення політичної напруги довкола великої медіаіндустрії та потенційного впливу регуляторів на результат угоди.

Netflix наразі не прокоментував ситуацію.