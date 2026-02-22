Наркобос був убитий у неділю в західному штаті Халіско.

У Мексиці імовірно ліквідували одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу – наркобарона Немесіо Осегера Сервантеса, відомого як Ель Менчо.

Як пише The Guardian, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що Ель Менчо, був одним із найбільш розшукуваних наркоторговців у світі.

Наркобос був убитий у неділю в західному штаті Халіско, повідомляють мексиканські газети з посиланням на урядові джерела.

59-річний кримінальний лідер очолював угруповання, яке останніми роками стало найпотужнішою та найвідомішою злочинною організацією Мексики – картель "Нове покоління Халіско" (Jalisco New Generation Cartel).

США пропонували винагороду у $15 млн за його затримання. Його звинувачували в контрабанді великих обсягів кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон США.

Про масштаб впливу Ель Менчо в Мексиці та інших частинах Латинської Америки свідчить те, що його загибель спричинила негайну хвилю заворушень у регіонах, які він контролював.

За даними медіа, у штатах Халіско, Гуанахуато, Наярит, Мічоакан і Тамауліпас зафіксовано підпали транспортних засобів і так звані "наркоблокади" на дорогах. Губернатор штату Халіско Пабло Лемус Наварро закликав 8 мільйонів жителів залишатися вдома "до повної стабілізації ситуації". Він повідомив про призупинення роботи громадського транспорту та порадив не користуватися автошляхами штату через "насильницькі події", які поширилися щонайменше на п’ять регіонів країни.