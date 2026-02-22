Скотленд-Ярд використовує штучний інтелект для виявлення порушень серед поліцейських

Лондонська поліція аналізує внутрішні дані про лікарняні, прогули та понаднормові години, намагаючись виявити порушення професійних стандартів.

Служба столичної поліції у Лондоні за допомогою штучного інтелекту американської компанії Palantir відстежує поведінку персоналу для виявлення недоброчесних офіцерів, повідомляє The Guardian.

Palantir також співпрацює з армією Ізраїлю та міграційною службою США (ICE) часів Дональда Трампа.

Наразі Скотленд-Ярд підтвердив, що за допомогою штучного інтелекту від Palantir аналізує внутрішні дані про лікарняні, прогули та понаднормові години, намагаючись виявити порушення професійних стандартів.

Поліцейська федерація, яка представляє рядових офіцерів, розкритикувала цей підхід як “автоматизовану підозру”.

“Офіцери не повинні підпорядковуватися непрозорим або неперевіреним інструментам, які можуть помилково трактувати надмірне навантаження, хвороби чи понаднормові як ознаки правопорушень”, – йдеться у заяві федерації.

Маючи у штаті 46 000 офіцерів та співробітників, Служба столичної поліції, яка є найбільшою поліцейською силою Великої Британії, переживає хвилю скандалів – від провалів у перевірці кадрів, що призвели до вбивства Сари Еверард офіцером Вейном Казенсом, до толерування дискримінації та мізогінії.