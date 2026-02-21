WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині напали на військовослужбовців "Айдару": затримано двох учасників конфлікту (оновлено)

В поліції розповіли, що підозрювані спровокували конфлікт. 

На Дніпропетровщині напали на військовослужбовців "Айдару": затримано двох учасників конфлікту (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: badnews.org.ru

На Дніпропетровщині група невідомих осіб напала на військовослужбовців полку "Айдар".

Про це 24 окремий штурмовий полк "Айдар" повідомив у Telegram.

"Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдару". Під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами. Тож напад був скоєний без будь-яких підстав.

"Нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози", - наголосили військові.

"Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Будь-які подальші спроби агресії проти військових можуть мати дуже серйозні наслідки", - підкреслили в "Айдарі".

Оновлено. У  поліції повідомили про затримання двох учасників нападу.

"Підозрювані спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ. Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових. Крім того, в ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався  20 лютого близько 16:00 в центрі міста.  Поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років. 

Їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies