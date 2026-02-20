На Дніпропетровщині унаслідок російського терору постраждали троє людей

Майже 60 разів росіяни атакували населені пункти Нікопольського та Самарівського районів.

наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області

Протягом дня РФ майже 60 разів атакувала два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами РФ опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

"Поранені троє людей. 54-річну жінку та 56-річного чоловіка госпіталізували. Пошкоджені інфраструктура, понад 10 приватних будинків, багатоповерхівка, гуртожиток, пожежна частина та авто рятувальників", – ідеться у повідомленні.

У Піщанській громаді Самарівського району понівечене житло.