Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Суспільство

Україна передала Пакистану 1850 тонн пшениці в межах гуманітарної ініціативи

Це дозволить підтримати близько 26 тисяч людей.

Україна передала Пакистану 1850 тонн пшениці в межах гуманітарної ініціативи
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

1850 тонн української пшениці передали Пакистану в межах гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine. 

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Донорами виступили Іспанія та Чехія. За оцінками ООН,  це дозволить підтримати близько 26 тисяч людей.

«Ми вдячні партнерам Іспанії та Чехії за солідарність та команді WFP за проведену роботу. Передане зерно вже допомагає постраждалим громадам Пакистану, а наступні поставки посилять готовність країни до викликів сезону мусонів та сформують резерв для оперативного реагування», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Ініціатива Grain from Ukraine започаткована Володимиром Зеленським у 2022 році з метою посилення ролі України в боротьбі з глобальною продовольчою кризою. В рамках програми передбачене постачання продовольчих наборів до держав Азії, Африки, Близького Сходу та інших регіонів, які перебувають на межі голоду. 

З 2022 року в межах гуманітарних ініціатив України понад 324 тис. тонн сільськогосподарської продукції  було відправлено до 19 держав Африки та Азії: Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Чад та Пакистан. 

﻿
