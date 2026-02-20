Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Росія проводить дезінформаційну кампанію проти українців на тлі Олімпійських ігор

У соцмережах поширюється чергова серія фейків, замаскованих під сюжети авторитетних західних медіа.

Дезінформаційна кампанія росіян проти України
Фото: Центр протидії дезінформації

 Росія реалізує дезінформаційну кампанію проти українців на тлі проведення Олімпійських ігор.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, у соцмережах поширюється чергова серія фейків, замаскованих під сюжети авторитетних західних медіа. Зокрема, вигадана історія про «українську біженку», яка нібито навмисно інфікувала сотні чоловіків ВІЛ у Мілані та Парижі.

 "Також поширюється фейк про спробу зґвалтування журналістки французького телеканалу українцями в Італії. Ще один вкид — нібито звернення начальника поліції Мілана до Президента України з вимогою «оплатити очищення міста від графіті, залишених українцями", - йдеться в повідомленні.

Всі повідомлення оформлені як сюжети відомих західних медіа. Проте на офіційних ресурсах відповідних видань матеріали відсутні. 

Відділ компанії ВВС з верифікації інформації (BBC Verify) зафіксував щонайменше 43 приклади поширення подібних фейкових новин, повʼязаних з Олімпійськими іграми-2026. 

"Мета цих інформаційних атак — дискредитувати українців та посіяти недовіру до них у країнах ЄС, використовуючи контекст важливої міжнародної спортивної події", - заявили в ЦПД.

  • Росіяни активізували дезінформаційну кампанію щодо відключень електроенергії в Україні. Вороги спекулюють на наслідках масованих атак по енергооб’єктах нашої держави.
﻿
