Росія проводить дезінформаційну кампанію проти українців на тлі Олімпійських ігор

Росія реалізує дезінформаційну кампанію проти українців на тлі проведення Олімпійських ігор.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, у соцмережах поширюється чергова серія фейків, замаскованих під сюжети авторитетних західних медіа. Зокрема, вигадана історія про «українську біженку», яка нібито навмисно інфікувала сотні чоловіків ВІЛ у Мілані та Парижі.

"Також поширюється фейк про спробу зґвалтування журналістки французького телеканалу українцями в Італії. Ще один вкид — нібито звернення начальника поліції Мілана до Президента України з вимогою «оплатити очищення міста від графіті, залишених українцями", - йдеться в повідомленні.

Всі повідомлення оформлені як сюжети відомих західних медіа. Проте на офіційних ресурсах відповідних видань матеріали відсутні.

Відділ компанії ВВС з верифікації інформації (BBC Verify) зафіксував щонайменше 43 приклади поширення подібних фейкових новин, повʼязаних з Олімпійськими іграми-2026.

"Мета цих інформаційних атак — дискредитувати українців та посіяти недовіру до них у країнах ЄС, використовуючи контекст важливої міжнародної спортивної події", - заявили в ЦПД.