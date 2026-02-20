Сапери ДСНС знищили російський БпЛА на акваторії Київського водосховища

Сапери ДСНС Чернігівщини знищили російський БпЛА на акваторії Київського водосховища.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Операція ускладнювалася тим, що вибухонебезпечний предмет знаходився на значній відстані від берега, а нестійкий льодовий покрив не дозволяв безпечно пересуватися по ньому. Тож за допомогою снігоболотоходу "Богун" саперів доправили безпосередньо до БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Після обстеження знахідки фахівці здійснили її контрольоване знищення з дотриманням усіх заходів безпеки. У ДСНС наголошують, у разі виявлення підозрілих предметів – не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101.