Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Сапери ДСНС знищили російський БпЛА на акваторії Київського водосховища

Після обстеження об'єкта фахівці знищили безпілотник.

Сапери ДСНС знищили російський БпЛА на акваторії Київського водосховища
Фото: ДСНС України

Сапери ДСНС Чернігівщини знищили російський БпЛА на акваторії Київського водосховища.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Операція ускладнювалася тим, що вибухонебезпечний предмет знаходився на значній відстані від берега, а нестійкий льодовий покрив не дозволяв безпечно пересуватися по ньому. Тож за допомогою снігоболотоходу "Богун" саперів доправили безпосередньо до БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Після обстеження знахідки фахівці здійснили її контрольоване знищення з дотриманням усіх заходів безпеки. У ДСНС наголошують, у разі виявлення підозрілих предметів – не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101.

