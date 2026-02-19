Від початку опалювального сезону у пожежах в Україні загинуло понад 800 людей

Від початку опалювального сезону вогонь забрав життя 848 людей, серед яких 23 — діти.

Про це повідомила ДСНС України.

Загалом у житловому секторі за цей період зафіксували 10 578 пожеж. Окрім загиблих, травми різного ступеня важкості отримали 783 людини, зокрема, 93 дитини.

Рятувальники називають три головні причини займань:

електромережі: понад 3,5 тис. випадків через порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок;

пічне опалення: понад 3 тис. пожеж через неправильне влаштування та використання печей;

людський фактор: понад 2,5 тис. загорянь виникли внаслідок необережного поводження з вогнем.

Українців укотре закликали дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, щоб зберегти життя і майно.