Від початку опалювального сезону у пожежах в Україні загинуло понад 800 людей

Від початку опалювального сезону вогонь забрав життя 848 людей, серед яких 23 — діти.
Про це повідомила ДСНС України.
Загалом у житловому секторі за цей період зафіксували 10 578 пожеж. Окрім загиблих, травми різного ступеня важкості отримали 783 людини, зокрема, 93 дитини.
Рятувальники називають три головні причини займань:
- електромережі: понад 3,5 тис. випадків через порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок;
- пічне опалення: понад 3 тис. пожеж через неправильне влаштування та використання печей;
- людський фактор: понад 2,5 тис. загорянь виникли внаслідок необережного поводження з вогнем.
Українців укотре закликали дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, щоб зберегти життя і майно.
- Нещодавно у Дніпропетровській області в пожежі приватного будинку загинули троє дітей.