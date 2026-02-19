FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоПодії

Від початку опалювального сезону у пожежах в Україні загинуло понад 800 людей

Зафіксували 10 578 пожеж.

Від початку опалювального сезону у пожежах в Україні загинуло понад 800 людей
рятувальники на пожежі
Фото: ДСНС

Від початку опалювального сезону вогонь забрав життя 848 людей, серед яких 23 — діти.

Про це повідомила ДСНС України.

Загалом у житловому секторі за цей період зафіксували 10 578 пожеж. Окрім загиблих, травми різного ступеня важкості отримали 783 людини, зокрема, 93 дитини.

Рятувальники називають три головні причини займань:

  • електромережі: понад 3,5 тис. випадків через порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок;
  • пічне опалення: понад 3 тис. пожеж через неправильне влаштування та використання печей;
  • людський фактор: понад 2,5 тис. загорянь виникли внаслідок необережного поводження з вогнем.

Українців укотре закликали дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, щоб зберегти життя і майно.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies