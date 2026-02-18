Україні вдалося повернути ще двох підлітків з тимчасово окупованої частини Херсонщини

З початку 2026 року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 29 дітей.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути ще двох підлітків вдалося з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Серед тих, кого повернули на підконтрольну Україні територію, – шістнадцятирічна дівчина, якій російські соцслужби погрожували розлукою з батьками через відмову оформлювати російський паспорт, а в школі її змушували відвідувати пропагандистські заняття", – каже Прокудін.

Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.

Порятунок українських дітей став можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

