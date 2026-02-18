Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоПодії

​В Одесі й Миколаївській області викрили схеми розкрадання гуманітарної допомоги

Фігуранти привласнювали генератори і авто.

​В Одесі й Миколаївській області викрили схеми розкрадання гуманітарної допомоги
генератор, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Правоохоронці викрили масштабні схеми розкрадання гуманітарної допомоги в Одесі та Миколаївській області. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Серед фігурантів — колишнє керівництво комунального підприємства і військовослужбовець.

Зокрема, в Одесі судитимуть ексдиректора КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство», головного інженера та механіка. Наприкінці 2022 року місто отримало чотири потужні генератори як допомогу від партнерів. Проте замість лікарень чи котелень обладнання опинилося у приватному секторі. Так, два дизельні генератори живили кафе та ресторан у центрі міста, один використовували для приватного будинку, а ще один забезпечував роботу автомийки.

Збитки громаді оцінили у 2,2 млн грн. Експосадовцям інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.

На Миколаївщині затримали морського піхотинця, який перетворив постачання авто для ЗСУ на власну крамницю. Протягом 2022–2024 років він ввіз чотири позашляховики (Mitsubishi, Kia, Hyundai та Chrysler) як гуманітарну допомогу, але замість передової виставив їх на продаж в інтернеті.

Військового затримали «на гарячому» під час продажу автівок. Загальна сума його заробітку склала 16,6 тис. доларів. Йому загрожує відповідальність за продаж товарів гуманітарної допомоги з метою прибутку.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies