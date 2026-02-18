​В Одесі й Миколаївській області викрили схеми розкрадання гуманітарної допомоги

Правоохоронці викрили масштабні схеми розкрадання гуманітарної допомоги в Одесі та Миколаївській області.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Серед фігурантів — колишнє керівництво комунального підприємства і військовослужбовець.

Зокрема, в Одесі судитимуть ексдиректора КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство», головного інженера та механіка. Наприкінці 2022 року місто отримало чотири потужні генератори як допомогу від партнерів. Проте замість лікарень чи котелень обладнання опинилося у приватному секторі. Так, два дизельні генератори живили кафе та ресторан у центрі міста, один використовували для приватного будинку, а ще один забезпечував роботу автомийки.

Збитки громаді оцінили у 2,2 млн грн. Експосадовцям інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.

На Миколаївщині затримали морського піхотинця, який перетворив постачання авто для ЗСУ на власну крамницю. Протягом 2022–2024 років він ввіз чотири позашляховики (Mitsubishi, Kia, Hyundai та Chrysler) як гуманітарну допомогу, але замість передової виставив їх на продаж в інтернеті.

Військового затримали «на гарячому» під час продажу автівок. Загальна сума його заробітку склала 16,6 тис. доларів. Йому загрожує відповідальність за продаж товарів гуманітарної допомоги з метою прибутку.