Колаборанта, який співпрцював з росіянами під час окупації Куп'янська, засудили до 12 років ув'язнення

Колаборант працював в окупаційному "МВС РФ" під час захоплення Куп’янська на Харківщині.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою Служби безпеки 12 років ув’язнення отримав ще один колаборант, який працював на рашистів у період окупації частини Харківської області у 2022 році.

Про це інформує СБУ.

Засудженим є 51-річний технік Куп’янського райвідділу поліції, який після захоплення громади добровільно влаштувався до створеного ворогом "управління мвс рф".

Після призначення "старшиною групи тилового забезпечення» він допомагав окупантам облаштовувати "робочі місця" в захоплених адмінбудівлях.

"Зловмисник займався відновленням електрики і телефонного зв’язку, а також брав участь у налаштуванні комп’ютерної мережі за «стандартами» країни-агресора. Додатково він встановлював сигналізацію на зовнішньому периметрі захопленої будівлі та всередині приміщень", – зазначають у відомстві.

Після звільнення Куп'янської громади, зловмисник близько року не виходив з власної квартири, щоб не "потрапляти на очі" та уникнути покарання.

Однак, співробітники СБУ все одно встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Після відбуття 12 років ув’язнення йому буде заборонено ще протягом 10 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
