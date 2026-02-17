Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині 51-річного охоронця місцевої котельні, якого підозрюють у роботі на фсб і корегуванні російських обстрілів Слов’янська.

Про це повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору росіян, коли публікував у телеграм-каналах прокремлівські коментарі про свої очікування на повну окупацію регіону.

Встановили, що після робочих змін на енергооб’єкті агент обходив прифронтове місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Якщо до його уваги потрапляли українські військові, він позначав їхні геолокації на електронних картах. Зокрема, фіксував орієнтовну кількість захисників, найменування побачених озброєнь та призначення навколишніх будівель.Також під час розвідвилазок чоловік відстежував наслідки нещодавніх атак окупантів по Слов’янську із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів.

Зібрані відомості він узагальнював на власному смартфоні як звіт для куратора від фсб. Його особу вже встановлено контррозвідниками Служби безпеки України.

"Крім цього, співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а після убезпечення локацій Сил оборони, затримали його за місцем проживання", – розповіли у спецслужбі.

При обшуках в оселі затриманого виявили підземний сховок, який він потайки облаштував, щоб "пересидіти" і дочекатися рашистів у разі боїв на вулицях міста. Також у нього вилучили два мобільні телефони, з яких він для конспірації по черзі виходив на зв’язок з фсб через месенджер.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.