На Закарпатті взяли під варту іноземця, підозрюваного у зґвалтуванні 16-річної дівчини

Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої 49-річного іноземця взяли під варту.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

У Мукачеві взяли під варту 49-річного іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Підозрюваний познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств. 

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

За матеріалами слідства, чоловік познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств. Він вдав із себе значно молодшого, переконав дитину у щирій закоханості і після кількох місяців листування повідомив їй, що приїхав до неї на зустріч. 

"Маніпулюючи свідомістю дитини і вміло граючи на дитячих емоціях, він заманив неповнолітню дівчину у місцевих хостел де зґвалтував. У якийсь момент дівчині вдалось відволікти його увагу, щоб написати матері про небезпеку і скинути геолокацію місцезнаходження. Правоохоронці, які прибули за викликом матері затримали іноземця, що намагався втекти. У затриманого вилучили значну кількість медпрепаратів та засобів контрацепції", – ідеться у повідомленні.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Чоловіку інкриміновано зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Наразі триває подальше досудове розслідування для з’ясування усіх обставин події.

"На сьогодні, коли інтернет став частиною життя кожної дитини,  соцмережі, месенджери, ігрові платформи, сайти знайомств - усе це здається звичним.  Проте саме там підлітки найчастіше стають мішенню для маніпуляторів і злочинців. Нещодавнє зґвалтування 16-річної дівчини іноземцем сталось саме через довіру дитини і вміння дорослого використати її довіру", – наголошують у прокуратурі.

﻿
