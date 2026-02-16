У будні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Від сьогодні, 16 лютого, у зв’язку з ремонтом мосту через річку Тису діятимуть обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на Закарпатті.

Про це повідомили у ДПСУ.

"За інформацією румунської сторони, розпочинається реконструкція мосту через річку Тиса, у зв’язку з чим з 16 лютого 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", – розповіли прикордонники.

Тому у будні, тобто із понеділока по п'ятницю, із 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень. Обмеження, пов’язані з реконструкцією мосту, попередньо триватимуть до 3 квітня.

"Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", – зазначили у ДПСУ.