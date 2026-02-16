У СБУ попереджають про схеми вербування українців росіянами

Служба безпеки України попередила, що зафіксувала активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій "під чужим прапором": росіяни видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.
Під час таких операцій росіяни:
- телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
- використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;
- шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»);
- вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень»;
- схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.
Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках використовують різні "легенди" та підходи.
Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові "повістки" з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники спецслужб РФ контактують із людиною телефоном, видаючи себе за "українських правоохоронців", і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За це фігурант має виконувати поставлені завдання.
Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за "співробітника Служби безпеки України" і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з "фейковою" дівчиною, яка нібито пов’язана з ворожими спецслужбами. Щоб уникнути відповідальності, фігуранту пропонують співпрацювати.
Завербованих таким чином людей змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.
Служба безпеки України закликає дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.
"Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних "завдань", – наголосили у спецслужбі.
У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, потрібно терміново повідомляти про це СБУ:
- Чат-бот "Спали" ФСБшника",
- Тел.: 0 800 501 482,
- Email: [email protected].