У СБУ попереджають про схеми вербування українців росіянами

У разі отримання пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ.

Служба безпеки України попередила, що зафіксувала активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій "під чужим прапором": росіяни видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

Про це пише пресслужба СБУ.

Під час таких операцій росіяни:

телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

⁠⁠використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»);

⁠вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень»;

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках використовують різні "легенди" та підходи.

Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові "повістки" з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники спецслужб РФ контактують із людиною телефоном, видаючи себе за "українських правоохоронців", і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За це фігурант має виконувати поставлені завдання.

Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за "співробітника Служби безпеки України" і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з "фейковою" дівчиною, яка нібито пов’язана з ворожими спецслужбами. Щоб уникнути відповідальності, фігуранту пропонують співпрацювати.

Завербованих таким чином людей змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Служба безпеки України закликає дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.

"Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних "завдань", – наголосили у спецслужбі.

У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, потрібно терміново повідомляти про це СБУ: