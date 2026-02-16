У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Начальники штабів оборони Великої Британії та Німеччини закликали підтримати збільшення оборонних витрат, щоб стримати Росію

«Сила стримує агресію. Слабкість її провокує».

​Начальники штабів оборони Великої Британії та Німеччини закликали підтримати збільшення оборонних витрат, щоб стримати Росію
Начальнико штабу оборони Великої Британії Річард Найтон
Фото: MOD

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Бройер та начальник штабу оборони Великої Британії маршал авіації сер Річард Найтон попередили, що європейські країни «зараз мають зіткнутися з незручною правдою» щодо своєї безпеки та зробити «важкий вибір» щодо оборонних витрат.

Про це вони написали у статті, опублікованій британською газетою The Guardian та німецькою Die Welt.

«Як військові лідери, ми щодня бачимо з розвідувальних даних та відкритих джерел, як військова позиція Росії рішуче змістилася на захід. Її сили переозброюються та вчаться на війні в Україні , реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО. Це реальність, до якої ми повинні бути готові», — написали вони. 

Начальники штабів оборони Великої Британії та Німеччини також зазначили: «Ми знаємо, що наміри Москви виходять за рамки нинішнього конфлікту. Але гарна новина полягає в тому, що Європа потужна. НАТО — найуспішніший військовий альянс в історії, і сьогодні разом його військова міць неперевершена. Ми маємо передові можливості в наземній, морській, повітряній та кіберсферах, а також ядерне стримування».

За словами авторів статті, військова готовність має означати сильну європейську оборонну промисловість: «Україна показує нам, що промислові бази є ключем до підтримки та, зрештою, перемоги в будь-якій великій війні. Збільшення оборонних витрат, яке відбувається в наших країнах, доводить, що ми ставимося до цього серйозно, оскільки ми не можемо стримувати, якщо не можемо виробляти. Наша промисловість повинна бути здатною до сталого виробництва – виробляти боєприпаси, системи та платформи, необхідні нашим силам, у темпах, яких вимагають сучасні конфлікти».

Зокрема, Велика Британія будує щонайменше шість заводів з виробництва боєприпасів, а Німеччина внесла зміни до своєї конституції, щоб забезпечити практично потрібне фінансування оборони, розпочавши закупівлю кількох тисяч одиниць бронетехніки, що супроводжується розширенням промислових потужностей, йдеться в статті генерала Карстена Бройера та маршала Річарда Найтона. 

Крім того, ініціатива Європейського Союзу «Дії безпеки для Європи (Safe)» передбачає виділення 150 млрд євро на зміцнення оборонно-промислової бази Європи.

«У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння — це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її провокує», — констатували автори статті.

﻿
