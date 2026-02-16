​Начальники штабів оборони Великої Британії та Німеччини закликали підтримати збільшення оборонних витрат, щоб стримати Росію

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Бройер та начальник штабу оборони Великої Британії маршал авіації сер Річард Найтон попередили, що європейські країни «зараз мають зіткнутися з незручною правдою» щодо своєї безпеки та зробити «важкий вибір» щодо оборонних витрат.

Про це вони написали у статті, опублікованій британською газетою The Guardian та німецькою Die Welt.

«Як військові лідери, ми щодня бачимо з розвідувальних даних та відкритих джерел, як військова позиція Росії рішуче змістилася на захід. Її сили переозброюються та вчаться на війні в Україні , реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО. Це реальність, до якої ми повинні бути готові», — написали вони.

Начальники штабів оборони Великої Британії та Німеччини також зазначили: «Ми знаємо, що наміри Москви виходять за рамки нинішнього конфлікту. Але гарна новина полягає в тому, що Європа потужна. НАТО — найуспішніший військовий альянс в історії, і сьогодні разом його військова міць неперевершена. Ми маємо передові можливості в наземній, морській, повітряній та кіберсферах, а також ядерне стримування».

За словами авторів статті, військова готовність має означати сильну європейську оборонну промисловість: «Україна показує нам, що промислові бази є ключем до підтримки та, зрештою, перемоги в будь-якій великій війні. Збільшення оборонних витрат, яке відбувається в наших країнах, доводить, що ми ставимося до цього серйозно, оскільки ми не можемо стримувати, якщо не можемо виробляти. Наша промисловість повинна бути здатною до сталого виробництва – виробляти боєприпаси, системи та платформи, необхідні нашим силам, у темпах, яких вимагають сучасні конфлікти».

Зокрема, Велика Британія будує щонайменше шість заводів з виробництва боєприпасів, а Німеччина внесла зміни до своєї конституції, щоб забезпечити практично потрібне фінансування оборони, розпочавши закупівлю кількох тисяч одиниць бронетехніки, що супроводжується розширенням промислових потужностей, йдеться в статті генерала Карстена Бройера та маршала Річарда Найтона.

Крім того, ініціатива Європейського Союзу «Дії безпеки для Європи (Safe)» передбачає виділення 150 млрд євро на зміцнення оборонно-промислової бази Європи.

«У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння — це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її провокує», — констатували автори статті.