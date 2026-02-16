Очолювати російську переговорну делегацію в Женеві знову буде Мединський

Кремль повернувся до команди, яку відправляв на переговори в Туреччину.

Російську делегацію на переговорах у Женеві знову очолюватиме помічник президента Владімір Мединський. Путінський речник Дмітрій Пєсков 16 лютого сказав, що той "залишається головою делегації". А участі в переговорах в ОАЕ він не брав, бо на них йшлося про питання безпеки, наводять слова Пєскова російські медіа.

На перемовинах в ОАЕ Росію представляли посадовці міністерства оборони і розвідки. Україна говорила, що росіяни вперше не намагалися читати псевдоісторичні лекції під час переговорного процесу.

Однак на перемовини в Швейцарії 17-18 лютого Москва відправила іншу команду. Мединський очолював переговорну групу ще на перемовинах в Туреччині: як в 2025, так і в 2022 році.

Пєсков стверджує, що на прийдешніх перемовинах планують обговорювати питання територій.

Також до Женеви Москва відправляє заступника закордонних справ Міхаіла Галузіна та голову ГРУ Ігоря Костюкова. Обидва брали участь у переговорах у Туреччині.

До російської делегації увійде і путінський спецпредставник Кірілл Дмітрієв, але він займатиметься окремим треком переговорів суто зі США. Раніше Дмітрієв літав до Штатів на переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

Переговори України, Росії та США

Перемовини в тристоронньому форматі відбувалися в січні та лютому в Абу-Дабі. Місцем третьої зустрічі Штати пропонували свою територію, і Україна погодилася, але Росія – ні.

Переговори були заплановані ще на минулий тиждень, а Росія лише в п'ятницю заявила, що готова до зустрічі 17-18 числа в Женеві.

Перемовини в ОАЕ двічі проходили по два дні. Результатом стало відновлення обмінного процесу: вперше з осені 2025-го Росія повернула до України полонених. Перед третьою зустріччю президент України сказав, що очікує на продовження обговорень обмінів. Україна готова міняти як всіх на всіх, так і в форматі 1000 на 1000 або будь-якому іншому.

Українські переговорники Кирило Буданов, Вадим Скібіцький та Сергій Кислиця вже вирушили до Женеви. Очолює переговорну групу, як і раніше, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

У 20-пунктному плані закінчення війни неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає виведення українських військ з вільної частини Донбасу. Україна не вважає це справедливим і сумнівається, що після відведення армії Росія не заведе туди свою владу.

Також Росія хоче контролю над ЗАЕС і підключення її до енергосистеми.