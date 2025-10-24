CNN: спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США

Спецпредставник президента Росії Кірілл Дмітрієв прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Планується, що Дмітрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".
Зазначається, що візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним.
Раніше, адміністрація президента США запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "ЛУКОЙЛ", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дмитрієва, назвавши його "близьким соратником Путіна" та його родини.
- У квітні Дмитрієв став першим російським чиновником, який відвідав Вашингтон (округ Колумбія) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час його візит, під час якого він зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, розглядався як важливий крок у потеплінні відносин між Кремлем та Білим домом.
Зеленський, коментуючи візит Дмитрієва до США, заявив, що головне питання росіян полягає в тому, як вивести заморожені на Заході активи.
У квітні джерело CNN повідомляло, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити видати йому візу для в'їзду до США.