CNN: спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США

Планується, що він зустрінеться з представниками адміністрації Трампа.

Спецпредставник президента Росії Кірілл Дмітрієв прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Планується, що Дмітрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Зазначається, що візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним.

Раніше, адміністрація президента США запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "ЛУКОЙЛ", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.