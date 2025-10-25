Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

"М’ясник у Кремлі прагне війни, а не миру": МЗС Латвії закликало надати Україні далекобійну зброю

У зовнішньополітичному відомстві підтримали главу МЗС України у закликах надати далекобійну зброю.

"М’ясник у Кремлі прагне війни, а не миру": МЗС Латвії закликало надати Україні далекобійну зброю
Глава МЗС Латвії Байба Браже
Фото: з відкритих джерел

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже підтримала заклик свого українського колеги Андрія Сибіги щодо надання Україні далекобійної зброї для протидії російському терору.

Про це Байба Браже повідомила у мережі "Х".

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила підтримку позиції глави МЗС України Андрія Сибіги про необхідність надати Києву далекобійну зброю для нанесення високоточних ударів по військових цілях, промислових об’єктах та центрах російського терору. 

"Міністр Сибіга має рацію: Україні потрібні засоби для високоточних ударів на великій відстані, щоб знищувати військові об’єкти нападу, виробництва та терору. Тоді мир матиме шанс", — ідеться у повідомленні.  

Також Браже додала, що "наразі м’ясник у Кремлі прагне війни і терору, а не миру".

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нічний обстріл нашої держави Росією і зазначив, що Україні необхідна далекобійна зброя. 
