"М’ясник у Кремлі прагне війни, а не миру": МЗС Латвії закликало надати Україні далекобійну зброю

У зовнішньополітичному відомстві підтримали главу МЗС України у закликах надати далекобійну зброю.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже підтримала заклик свого українського колеги Андрія Сибіги щодо надання Україні далекобійної зброї для протидії російському терору.

Про це Байба Браже повідомила у мережі "Х".

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила підтримку позиції глави МЗС України Андрія Сибіги про необхідність надати Києву далекобійну зброю для нанесення високоточних ударів по військових цілях, промислових об’єктах та центрах російського терору.

"Міністр Сибіга має рацію: Україні потрібні засоби для високоточних ударів на великій відстані, щоб знищувати військові об’єкти нападу, виробництва та терору. Тоді мир матиме шанс", — ідеться у повідомленні.

Також Браже додала, що "наразі м’ясник у Кремлі прагне війни і терору, а не миру".