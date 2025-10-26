Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

До Києва приїхав міністр оборони Хорватії Іван Анушич

"Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, а Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна".

До Києва приїхав міністр оборони Хорватії Іван Анушич
Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до Києва
Фото: x.com/ivananusic12

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув з візитом до України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Анушич розповів, що пробуде з візитом в Україні два дні. У нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським солдатам та всім жертвам російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, а Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", - написав міністр. 

Як повідомлялося, 23 жовтня Верховна Рада України ратифікувала угоду з Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies