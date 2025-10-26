До Києва приїхав міністр оборони Хорватії Іван Анушич

"Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, а Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна".

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув з візитом до України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Анушич розповів, що пробуде з візитом в Україні два дні. У нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським солдатам та всім жертвам російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, а Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", - написав міністр.

Як повідомлялося, 23 жовтня Верховна Рада України ратифікувала угоду з Хорватією про співробітництво у сфері протимінної діяльності.