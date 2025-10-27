Причиною є запуск повітряних куль до Литви з Білорусі.

Сьогодні, 27 жовтня, Литва знову закрила прикордонні переходи з Білоруссю. Причиною є запуск повітряних куль.

Як пише LRT, про це повідомила Державна прикордонна служба (VSAT).

"Приблизно з 22:10 проїзд транспортних засобів та осіб через пункти пропуску на кордоні Медінінкай та Шальчінінкай тимчасово призупинено через запуск повітряних куль до Литви з Білорусі", – зазначили у відомстві.

Пункти пропуску закрили на невизначений термін до окремого рішення Комісії національної безпеки.

Вільнюський аеропорт цього тижня закрили вже вчетверте через використання метеозондів для контрабанди. Востаннє - сьогодні вночі. Подібний інцидент було зафіксовано у п'ятницю ввечері – тоді тимчасово призупинили роботу аеропортів Вільнюса та Каунаса, а також закрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Через повторювані інциденти прем'єр-міністерка Інга Ругінене скликає на понеділок засідання Комісії національної безпеки, на якому шукатимуть довгострокові заходи для вирішення кризи. Вона не виключила можливості того, що в понеділок буде прийнято рішення про закриття прикордонних переходів з Білоруссю Медінінкай та Шальчінінкай на триваліший період.

Зі свого боку, в Адміністрації президента країни заявляють, що для контролю ситуації можуть розглянути питання про обмеження транзиту до Калінінграда та закриття кордону з Білоруссю на триваліший період.