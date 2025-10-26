У Литві знову закрили аеропорт Вільнюса через метеозонди з Білорусі

Збитки аеропортів оцінюють щонайменше у 17 тисяч євро.

У Литві вдруге за два дні тимчасово призупиняли роботу Вільнюського аеропорту через метеозонди.

Про це пише Delfi.

Як повідомив Національний центр управління кризами (НЦУК), польоти у Вільнюському аеропорту були зупинені о 21:32 у суботу та відновлені близько 2:00 ночі неділі, 26 жовтня.

За даними держпідприємства "Повітряна навігація", причиною стали метеозонди, які рухалися з боку Білорусі.

Це вже другий вечір поспіль, коли через метеозонди доводиться тимчасово зупиняти роботу литовських аеропортів. У п’ятницю ввечері польоти призупиняли у Вільнюському та Каунаському аеропортах.

За словами голови НЦУК Відмантаса Віткаускаса, лише за одну добу було зафіксовано кілька десятків метеозондів, а збитки аеропортів оцінюють щонайменше у 17 тисяч євро.