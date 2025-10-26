З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Світ

У Литві знову закрили аеропорт Вільнюса через метеозонди з Білорусі

У Литві знову закрили аеропорт Вільнюса через метеозонди з Білорусі
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві вдруге за два дні тимчасово призупиняли роботу Вільнюського аеропорту через метеозонди. 

Про це пише Delfi.

Як повідомив Національний центр управління кризами (НЦУК), польоти у Вільнюському аеропорту були зупинені о 21:32 у суботу та відновлені близько 2:00 ночі неділі, 26 жовтня.

За даними держпідприємства "Повітряна навігація", причиною стали метеозонди, які рухалися з боку Білорусі.

Це вже другий вечір поспіль, коли через метеозонди доводиться тимчасово зупиняти роботу литовських аеропортів. У п’ятницю ввечері польоти призупиняли у Вільнюському та Каунаському аеропортах.

За словами голови НЦУК Відмантаса Віткаускаса, лише за одну добу було зафіксовано кілька десятків метеозондів, а збитки аеропортів оцінюють щонайменше у 17 тисяч євро.

  • Перший подібний інцидент цього тижня стався в ніч з вівторка на середу. Через збої в аеропорту Вільнюса постраждало близько 30 рейсів та понад 4000 пасажирів.
