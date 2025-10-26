Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

Польський прем'єр назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"

На думку Туска, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

Польський прем'єр назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з Європейського Союзу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

Туск нагадав, що під час "Брекзіту" він був головою Європейської ради.

"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (європейській, - ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - зазначив польський прем'єр.

На думку Туска, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", - зазначив він.

"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - додав Туск.

Як відбувався "Брекзіт" 
