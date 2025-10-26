Польський прем'єр назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"

Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з Європейського Союзу.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Sunday Times.
Туск нагадав, що під час "Брекзіту" він був головою Європейської ради.
"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (європейській, - ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - зазначив польський прем'єр.
На думку Туска, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.
"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", - зазначив він.
"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - додав Туск.
Як відбувався "Брекзіт"
- Великобританія приєдналася до Євросоюзу у 1973 році. Тим не менш, країна зберегла власну національну валюту і відмовилася входити до Шенгенського безвізового простору.
- 23 червня 2016 у Великій Британії відбувся референдум: 51,9% проголосували за вихід з ЄС. Після цього прем'єр-міністр Девід Кемерон вирішив піти у відставку. У липні того ж року уряд очолила Тереза Мей, пообіцявши реалізувати "Брекзіт".
- У 2018-2019 роках тривалі переговори з ЄС щодо умов виходу.
- 24 липня 2019 року британський уряд очолив Борис Джонсон. Він також пообіцяв вийти з ЄС.
- У ніч проти 1 лютого 2020 року Великобританія офіційно вийшла з ЄС.
- У червні 2024 року результати опитування показали, що британці розчарувалися у "Брекзиті".
- У липні цього року громадяни найбільших країн Євросоюзу на опитуванні заявили, що загалом підтримали б повернення британців в ЄС.