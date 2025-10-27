Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експосол Молдови в Україні номінований на віцепрем'єра з питань повернення Придністров'я

Його кандидатуру висунув Мунтяну, який готується стати прем'єром. 

Експосол Молдови в Україні номінований на віцепрем'єра з питань повернення Придністров'я
Валеріу Ківерь
Фото: Українське радіо

Колишнього посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря збираються призначити віцепрем'єр-міністром з питань повернення Придністров'я. Про це "Європравда" пише з посиланням на номінованого на посаду прем'єр-міністра Александру Мунтяну.

Мунтяну анонсував кадрові рішення, які він збирається провести після вступу на посаду. У дописі він повідомив, що Ківерь, який зараз завершує чотирирічну каденцію посла, може стати віцепрем'єром з реінтеграції окупованого Придністров'я. 

Самого Мунтяну, який протягом більш ніж двох десятиліть проживає в Україні, президентка Мая Санду висунула у кандидати на очолення уряду минулого тижня. 

Аби стати прем'єром, Мунтяну повинен зібрати команду і отримати вотум довіри. 
