Експосол Молдови в Україні номінований на віцепрем'єра з питань повернення Придністров'я

Колишнього посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря збираються призначити віцепрем'єр-міністром з питань повернення Придністров'я. Про це "Європравда" пише з посиланням на номінованого на посаду прем'єр-міністра Александру Мунтяну.

Мунтяну анонсував кадрові рішення, які він збирається провести після вступу на посаду. У дописі він повідомив, що Ківерь, який зараз завершує чотирирічну каденцію посла, може стати віцепрем'єром з реінтеграції окупованого Придністров'я.

Самого Мунтяну, який протягом більш ніж двох десятиліть проживає в Україні, президентка Мая Санду висунула у кандидати на очолення уряду минулого тижня.

Аби стати прем'єром, Мунтяну повинен зібрати команду і отримати вотум довіри.