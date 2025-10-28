Голова МЗС Нідерландів приїхав до Києва і підтвердив підтримку України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл прибув з візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Моє сьогоднішнє повідомлення у Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором", – написав ван Віл.
Він також підкреслив, що Росія щодня тероризує українців жахливими атаками.
"Страждають невинні люди. З наближенням зими родини в Україні залишаються без електроенергії та газу", - додав міністр і запевнив у підтримці України з боку Нідерландів.
- Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф також заявив, що його країна збільшить фінансову підтримку України в енергетичній сфері. Він також закликав усіх партнерів також розглянути можливість збільшення своїх внесків.