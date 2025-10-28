Нетаньягу наказав армії Ізраїлю завдати "потужних ударів" по Смузі Гази

Рішення було ухвалене після нападу ХАМАС на ЦАХАЛ на півдні Смуги Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Смузі Гази.

Про це заявили в Офісі глави уряду Ізраїлю.

"Після безпекових консультацій прем'єр-міністр Нетаньягу наказав військовим негайно завдати потужних ударів по Смузі Гази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Times of Israel, це рішення було ухвалене після нападу ХАМАС на війська Армії оборони Ізраїлю на півдні Смуги Гази.

Також рішення було пов’язане з черговими порушеннями ХАМАС домовленостей щодо повернення тіл заручників.

Водночас ХАМАС повідомив, що Ізраїль завдав щонайменше трьох авіаударів по Смузі Гази, один з них був спрямований на район поблизу найбільшої лікарні регіону — Шифа.

ХАМАС також оголосив, що відкладає повернення тіла заручника, запланованого на 20:00 сьогодні ввечері.

Нетаньягу вирішив розширити територію підконтрольну ЦАХАЛ в Смузі Гази через порушення домовленостей з боку ХАМАС.