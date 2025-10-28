Нетаньягу наказав армії Ізраїлю завдати "потужних ударів" по Смузі Гази

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Смузі Гази.
Про це заявили в Офісі глави уряду Ізраїлю.
"Після безпекових консультацій прем'єр-міністр Нетаньягу наказав військовим негайно завдати потужних ударів по Смузі Гази", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє The Times of Israel, це рішення було ухвалене після нападу ХАМАС на війська Армії оборони Ізраїлю на півдні Смуги Гази.
Також рішення було пов’язане з черговими порушеннями ХАМАС домовленостей щодо повернення тіл заручників.
Водночас ХАМАС повідомив, що Ізраїль завдав щонайменше трьох авіаударів по Смузі Гази, один з них був спрямований на район поблизу найбільшої лікарні регіону — Шифа.
ХАМАС також оголосив, що відкладає повернення тіла заручника, запланованого на 20:00 сьогодні ввечері.
Нетаньягу вирішив розширити територію підконтрольну ЦАХАЛ в Смузі Гази через порушення домовленостей з боку ХАМАС.