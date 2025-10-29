Автобусне сполучення Литви з Білоруссю зупинено

Пасажирські автобуси з Литви не їздять до Білорусі з початку тижня.
Про це повідомляє Delfi.
Служба охорони держкордону Литви зазначила, що автобуси не курсують ні через Медінінкай, ні через Шальчинінкай.
“Автобуси та їх пасажири під винятки не потрапляють, тому природно, що їздити не зможуть”, – зазначив представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс.
Зазначається, що раніше пасажирів до Мінська возили компанії Eurolines, Minsktrans, їм було дозволено здійснювати 29 рейсів на день.
- У середу, 29 жовтня, уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Медінінкай" та "Шальчинкай" на місяць. Однак, пункт пропуску "Медінінкай" залишатиметься частково функціональним.
- Минулого тижня аеропорт Вільнюса закривали чотири рази через контрабандні метеозонди. Аеропорт Каунаса також закривали один раз.
- 27 жовтня МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканцяса для вручення ноти протесту через закриття кордонів.