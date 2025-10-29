Автобусне сполучення Литви з Білоруссю зупинено

Для автобусів та їх пасажирів винятків для перетину кордони не передбачено.

Пасажирські автобуси з Литви не їздять до Білорусі з початку тижня.

Про це повідомляє Delfi.

Служба охорони держкордону Литви зазначила, що автобуси не курсують ні через Медінінкай, ні через Шальчинінкай.

“Автобуси та їх пасажири під винятки не потрапляють, тому природно, що їздити не зможуть”, – зазначив представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс.

Зазначається, що раніше пасажирів до Мінська возили компанії Eurolines, Minsktrans, їм було дозволено здійснювати 29 рейсів на день.