​Reuters: Німеччина розглядає варіант націоналізації підрозділу "Роснафти" після санкцій Трампа

Йдеться насамперед про нафтопереробний завод Schwedt, який забезпечує більшість потреб Берліна у паливі.

​Reuters: Німеччина розглядає варіант націоналізації підрозділу "Роснафти" після санкцій Трампа
Фото: EPA/UPG

У Німеччині знову почалися дискусії щодо можливості націоналізувати дочірню компанію "Роснафти" -  Rosneft Deutschland. 

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела. 

Йдеться насамперед про нафтопереробний завод Schwedt, який забезпечує більшість потреб Берліна у паливі.

Видання зазначає, що ця ситуація підкреслює складну мережу зв'язків між Німеччиною та Росією, яка постачала енергію промисловому гіганту Європи протягом десятиліть, що передували війні в Україні.

Напередодні, 29 жовтня, Мінфін США видав тимчасову ліцензію про звільнення німецької "дочки" Роснафти від санкцій США до квітня 2026 року. 

Уряд Німеччини взяв під тимчасове управління активи Rosneft Deutschland у вересні 2022 року, щоб гарантувати енергетичну безпеку держави. Угода про тимчасове управління поновлюється кожні шість місяців, але може бути скасована в суді, оскільки з кожним поновленням перевіряється правова основа для таких заходів.

Співрозмовники Reuters зазначили, що постійне звільнення від санкцій залишається бажаним варіантом для Берліна, але німецькі чиновники також розглядають можливість націоналізації та продажу компанії іноземному інвестору.

Rosneft Deutschland володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу Schwedt, який постачає більшу частину палива Берліну, зокрема до аеропорту, бензин для заправок по всій східній Німеччині та ключові інгредієнти для місцевої хімічної промисловості. Компанія також має частки в нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.
﻿
