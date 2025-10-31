Грузія відправить в Україну генераторів на понад 500 000 доларів

Грузинський уряд вирішив передати Україні генератори. Розпорядження, підписане прем'єром Іраклієм Кобахідзе, було затверджено на засіданні сьогодні, 31 жовтня.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів).

Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені.

Їхнє загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли "Грузинська мрія" заявила, що не вводитиме санкції проти Москви.