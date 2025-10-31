Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Грузія відправить в Україну генераторів на понад 500 000 доларів

Розпорядження затвердили на засіданні уряду. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Грузинський уряд вирішив передати Україні генератори. Розпорядження, підписане прем'єром Іраклієм Кобахідзе, було затверджено на засіданні сьогодні, 31 жовтня.

Про це пише "Ехо Кавказу". 

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів).

Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені. 

Їхнє загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли "Грузинська мрія" заявила, що не вводитиме санкції проти Москви. 
