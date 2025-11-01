В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Радбез ООН підтримав резолюцію про суверенітет Марокко над Західною Сахарою

Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо підтримки контролю Марокко над Західною Сахарою, яку було запропоновано Сполученими Штатами.

Як пише The Guardian, суверенітет королівства над спірною територією, багатою на фосфати, підтримали 11 країн-членів Ради. Проти був Алжир, який традиційно вороже ставиться до претензій Марокко на сусідню землю. Троє держав, включно з постійними членами Китаєм та Росією, утрималися.

На території Західної Сахари є рух за незалежність, який носить назву "Фронт Полісаріо". Його активісти за підтримки Алжиру, Росії та Китаю вимагають проголосити свою територію вільною від посягань Марокко. 

Проте чимало африканських країн, а також Європейський Союз і США виступають на боці Марокко.
