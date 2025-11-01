Прем’єр-міністр Канади Карні заявив, що вибачився перед Трампом через рекламу з Рейганом

Він заявив, що сказав губернатору Онтаріо не випускати цю рекламу в ефір.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив у суботу, що вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти мит і сказав прем’єру Онтаріо Даґу Форду не запускати її в ефір.

Його цитує Reuters.

Виступаючи перед журналістами після участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського регіону в Південній Кореї, Карні пояснив, що особисто вибачився перед Трампом під час вечері, організованої президентом Південної Кореї у середу.

"Я дійсно вибачився перед президентом", – сказав Карні, підтвердивши слова Трампа, який повідомив про це у п’ятницю.

Карні також підтвердив, що переглянув рекламу разом із Фордом до її публікації, але виступив проти її виходу в ефір.

"Я сказав Форду, що не хочу продовжувати з цією рекламою", – зазначив він.

Рекламу, замовлену Фордом, супроводжував уривок із виступу експрезидента США Рональда Рейгана, де той каже, що мита призводять до торговельних воєн і економічної катастрофи.

У відповідь Трамп оголосив про підвищення мит на канадські товари, а Вашингтон призупинив торговельні переговори з Канадою.

Покидаючи Південну Корею раніше цього тижня, Трамп сказав, що мав "дуже приємну" розмову з Карні під час тієї вечері, але не уточнив деталей. Уже в п’ятницю він заявив, що США та Канада не відновлять торговельні переговори.

Карні також повідомив, що його зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у п’ятницю стала переломним моментом у відносинах після багаторічної напруженості.

Остання офіційна зустріч лідерів Канади та Китаю відбулася у 2017 році, коли тодішній прем’єр Джастін Трюдо коротко поспілкувався з Сі на зустрічі в Сан-Франциско.

В останні роки кількох громадян Канади було затримано і страчено в Китаї, а канадські спецслужби дійшли висновку, що Китай втручався щонайменше у дві федеральні виборчі кампанії.

Карні зазначив, що під час зустрічі з Сі він обговорював питання іноземного втручання та інші теми.

Він додав, що візит до Азії був частиною стратегії Канади зі зменшення залежності від США.