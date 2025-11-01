Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСвіт

Румунія має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців

Міністр праці пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень, тому потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

Румунія має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Наступного року уряд Румунії має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Зазначається, що в 2026 році уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземних робітників, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році.

Під час обговорень роботодавці вимагали збільшити квоту іноземних робітників до 150 тисяч. Вони стверджують, що така кількість необхідна для задоволення потреби в робочій силі в Румунії. Проте міністр праці Петре-Флорін Маноле пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень, тому потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

"Враховуючи, що при розрахунку мінімальної заробітної плати Національний інститут статистики, серед іншого, повідомив нам про можливість певної кількості звільнень у наступному році, я вважав за доцільне, щоб, передбачаючи ці соціальні проблеми, ми мали якомога більше робочих місць для громадян Румунії", – заявив Маноле.

  • У жовтні Литва також обмежила працевлаштування іноземців після перевищення річної квоти.
  • А уряд Італії протягом 2026-2028 років планує видати майже 500 тисяч нових робочих віз для громадян країн з-за меж ЄС для боротьби з нестачею робочої сили.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies