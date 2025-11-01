Румунія має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців

Міністр праці пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень, тому потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

Наступного року уряд Румунії має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Зазначається, що в 2026 році уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземних робітників, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році.

Під час обговорень роботодавці вимагали збільшити квоту іноземних робітників до 150 тисяч. Вони стверджують, що така кількість необхідна для задоволення потреби в робочій силі в Румунії. Проте міністр праці Петре-Флорін Маноле пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень, тому потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

"Враховуючи, що при розрахунку мінімальної заробітної плати Національний інститут статистики, серед іншого, повідомив нам про можливість певної кількості звільнень у наступному році, я вважав за доцільне, щоб, передбачаючи ці соціальні проблеми, ми мали якомога більше робочих місць для громадян Румунії", – заявив Маноле.