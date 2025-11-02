Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСвіт

Пожежа у крамниці у Мексиці забрала життя 23 людей, зокрема дітей

Більшість смертей, ймовірно, сталися внаслідок вдихання токсичних газів.

Пожежа у крамниці у Мексиці забрала життя 23 людей, зокрема дітей
Фото: EPA/UPG

На північному заході Мексики смертельна пожежа охопила сьогодні крамницю у центрі міста Ермосільйо, вбивши щонайменше 23 людини та поранивши десяток.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор штату Сонора, де розташоване місто, Альфонсо Дурасо повідомив, що серед жертв є діти. Він наказав провести “ретельне та прозоре розслідування”. 

Більшість смертей, ймовірно, сталися внаслідок вдихання токсичних газів, зазначили у прокуратурі.

Причина пожежі, яку вже загасили, досі незрозуміла, хоча деякі ЗМІ написали про несправність електромережі. 

Міська влада заявила, що магазин, що входить до популярної мережі дисконтних магазинів Waldo's, не був об'єктом нападу. Фахівці, зокрема, перевіряють версію вибуху.

  • Вчора стало відомо, що турецький суд засудив власника готелю та 10 інших осіб до довічного ув’язнення через смертельну пожежу. Суд визнав винними власника готелю, його дружину, двох дочок, менеджерів готелю, заступника мера та заступника начальника пожежної служби у недбалості.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies