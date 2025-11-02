Пожежа у крамниці у Мексиці забрала життя 23 людей, зокрема дітей

На північному заході Мексики смертельна пожежа охопила сьогодні крамницю у центрі міста Ермосільйо, вбивши щонайменше 23 людини та поранивши десяток.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор штату Сонора, де розташоване місто, Альфонсо Дурасо повідомив, що серед жертв є діти. Він наказав провести “ретельне та прозоре розслідування”.

Більшість смертей, ймовірно, сталися внаслідок вдихання токсичних газів, зазначили у прокуратурі.

Причина пожежі, яку вже загасили, досі незрозуміла, хоча деякі ЗМІ написали про несправність електромережі.

Міська влада заявила, що магазин, що входить до популярної мережі дисконтних магазинів Waldo's, не був об'єктом нападу. Фахівці, зокрема, перевіряють версію вибуху.