Bloomberg: російська нафта втрачає покупців у Китаї після посилення санкцій

Китайські нафтопереробні заводи, як державні гіганти, так і менші приватні компанії, почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та їхні союзники внесли до "чорного списку" провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це пише Bloomberg.

Під санкції потрапили, зокрема, поставки сорту ESPO, ціни на який різко впали. За оцінками компанії Rystad Energy, щодня не доїжджають до кінцевого отримувача близько 400 000 барелів, або до 45% усіх обсягів імпорту нафти з Росії до Китаю.

Державні компанії Sinopec і PetroChina утримуються від закупівель, скасувавши кілька партій після того, як минулого місяця США запровадили санкції проти Роснафти та Лукойлу. Приватні переробні компанії також призупинили закупівлі, побоюючись повторення долі Shandong Yulong Petrochemical, яку нещодавно внесли до санкційних списків Великої Британії та ЄС.

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю, зокрема завдяки значним знижкам, які зробили її сировину привабливішою після західних санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.

Однак тепер, коли санкції проти російської нафти та її покупців посилюються, Китаю, як найбільшому імпортеру нафти у світі, доведеться шукати альтернативних постачальників. Це може зіграти на користь, зокрема, США, які нещодавно досягли торгового перемир’я з Пекіном під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.