Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

Bloomberg: російська нафта втрачає покупців у Китаї після посилення санкцій

Китайські компанії почали відмовлятися від закупівель російської нафти.

Bloomberg: російська нафта втрачає покупців у Китаї після посилення санкцій
Ілюстративне фото
Фото: news.err.ee

Китайські нафтопереробні заводи, як державні гіганти, так і менші приватні компанії,  почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та їхні союзники внесли до "чорного списку" провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це пише Bloomberg.

Під санкції потрапили, зокрема, поставки сорту ESPO, ціни на який різко впали. За оцінками компанії Rystad Energy, щодня не доїжджають до кінцевого отримувача близько 400 000 барелів, або до 45% усіх обсягів імпорту нафти з Росії до Китаю.

Державні компанії Sinopec і PetroChina утримуються від закупівель, скасувавши кілька партій після того, як минулого місяця США запровадили санкції проти Роснафти та Лукойлу. Приватні переробні компанії також призупинили закупівлі, побоюючись повторення долі Shandong Yulong Petrochemical, яку нещодавно внесли до санкційних списків Великої Британії та ЄС.

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю, зокрема завдяки значним знижкам, які зробили її сировину привабливішою після західних санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.

Однак тепер, коли санкції проти російської нафти та її покупців посилюються, Китаю, як найбільшому імпортеру нафти у світі, доведеться шукати альтернативних постачальників. Це може зіграти на користь, зокрема, США, які нещодавно досягли торгового перемир’я з Пекіном під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

  • За даними аналітиків, експорт російських нафтопродуктів морем знизився до найнижчого рівня з початку 2022 року. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies