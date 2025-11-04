Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Мерц: у Німеччини немає жодних підстав для надання притулку біженцям з Сирії

Канцлер Німеччини розглядає можливість їх репатріації.

Мерц: у Німеччини немає жодних підстав для надання притулку біженцям з Сирії
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував ситуацію із сирійськими біженцями в його країні.

Про це повідомляє Суспільне.

"Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз у Німеччині немає абсолютно жодних підстав для надання притулку, і тому ми можемо розпочати репатріацію", - наголосив Мерц.

Також він висловив сподівання, що значна частина біженців повернеться до Сирії за власним бажанням, де візьме участь у відбудові своєї країни. 

В свою чергу Німеччина заохочуватиме це й допоможе у відновленні Сирії.

Фрідріх Мерц додав, що Німеччина може депортувати тих сирійських біженців, які безпідставно перебуватимуть у країні та відмовлятимуться повертатися додому. 

Також канцлер запросив тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, щоб обговорити з ним питання депортації сирійців.
