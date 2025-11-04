Мерц: у Німеччини немає жодних підстав для надання притулку біженцям з Сирії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував ситуацію із сирійськими біженцями в його країні.
Про це повідомляє Суспільне.
"Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз у Німеччині немає абсолютно жодних підстав для надання притулку, і тому ми можемо розпочати репатріацію", - наголосив Мерц.
Також він висловив сподівання, що значна частина біженців повернеться до Сирії за власним бажанням, де візьме участь у відбудові своєї країни.
В свою чергу Німеччина заохочуватиме це й допоможе у відновленні Сирії.
Фрідріх Мерц додав, що Німеччина може депортувати тих сирійських біженців, які безпідставно перебуватимуть у країні та відмовлятимуться повертатися додому.
Також канцлер запросив тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, щоб обговорити з ним питання депортації сирійців.