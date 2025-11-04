Молдова готується закрити «Російський дім» у Кишиневі

Для цього мають денонсувати угоду з РФ про створення й функціонування культурних центрів.

Новий уряд Молдови 5 листопада розгляне проєкт денонсації угоди з Росією про створення й функціонування культурних центрів, підписаної ще 1998 року, пише Newsmaker.

Після цього рішення «Російський дім» у Кишиневі буде закритий.

Як зазначили у Міністерстві культури, нинішня геополітична ситуація та ризики дезінформації з боку російських структур роблять подальшу дію угоди недоцільною. У відомстві наголосили, що в Росії немає молдовського культурного центру, тому відсутній збалансований механізм культурного обміну, закладений в основу договору.

Ініціатива денонсації з’явилася ще після інциденту з російськими безпілотниками, які у лютому перетнули повітряний простір Молдови під час атаки на український порт Рені. Тоді МЗС країни ухвалило рішення про закриття «Російського дому», а тодішній міністр культури Серджіу Продан анонсував підготовку відповідного проєкту.

У Посольстві Росії в Кишиневі розкритикували цей крок, заявивши, що молдовська сторона нібито не надала доказів російського походження дронів.