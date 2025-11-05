Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
У Румунії хочуть штрафувати до 4 тис. євро за образу держслужбовців

Законопроєкт запропонували після того, як кілька державних службовців зазнали фізичного та словесного насильства з боку невдоволених громадян.

Фото: golosgromadu.info

Уряд Румунії підтримує законопроєкт, який передбачає штрафи за агресивну або образливу поведінку щодо поліцейських, вчителів, жандармів або державних службовців.

Про це повідомляє видання Digi24.

Згідно з проєктом, агресивна поведінка людей щодо державних службовців може каратися штрафами, які становитимуть від 5000 до 20 000 леїв, це майже 1000–4000 євро. 

У проєкті йдеться, що мешканці мають дотримуватися графіків роботи державних службовців та їхніх вказівок. В іншому випадку людей можуть виводити з установ. 

Законопроєкт запропонували після того, як кілька державних службовців зазнали фізичного та словесного насильства з боку невдоволених громадян.
