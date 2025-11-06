Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У Німеччині виявили десятки червоних графіті зі свастикою на авто та стінах

У поліції повідомили, що свастика намальована кров'ю, ймовірно, людською.

У Німеччині виявили десятки червоних графіті зі свастикою на авто та стінах
Фото: DPA

У Німеччині правоохоронці виявили десятки червоних графіті зі свастикою на автомобілях, стінах будинків та поштових скриньках у місті Ганау.

Про це повідомляє NTV, пише Європейська правда.

Мешканець району Ламбой звернувся в поліцію в середу ввечері після того, як виявив на капоті свого автомобіля свастику з червонуватої рідини.

Згодом співробітники міліції виявили близько 50 випадків графіті в околицях: на автомобілях, стінах будинків і поштових скриньках, багато з яких містили заборонений символ.

За інформацією поліції, попередній аналіз червонуватої рідини показав, що речовина, швидше за все, є людською кров'ю.

Походження зображень поки що незрозуміле, і поліція поки що не отримувала повідомлень про постраждалих у зв'язку з інцидентом.

Поліція розпочала розслідування за фактом пошкодження майна та використання символіки неконституційних організацій.

  • Влітку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської свастики на Печерську в Києві. Відео з прапором з нацистською символікою правоохоронці помітили 6 липня під час моніторингу Інтернету.
