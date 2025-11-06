У Німеччині виявили десятки червоних графіті зі свастикою на авто та стінах

У Німеччині правоохоронці виявили десятки червоних графіті зі свастикою на автомобілях, стінах будинків та поштових скриньках у місті Ганау.
Про це повідомляє NTV, пише Європейська правда.
Мешканець району Ламбой звернувся в поліцію в середу ввечері після того, як виявив на капоті свого автомобіля свастику з червонуватої рідини.
Згодом співробітники міліції виявили близько 50 випадків графіті в околицях: на автомобілях, стінах будинків і поштових скриньках, багато з яких містили заборонений символ.
За інформацією поліції, попередній аналіз червонуватої рідини показав, що речовина, швидше за все, є людською кров'ю.
Походження зображень поки що незрозуміле, і поліція поки що не отримувала повідомлень про постраждалих у зв'язку з інцидентом.
Поліція розпочала розслідування за фактом пошкодження майна та використання символіки неконституційних організацій.
