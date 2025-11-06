Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
У Чехії новий спікер Палати депутатів зняв з будівлі український прапор

У відповідь депутати повісили три прапори України.

Томіо Окамура виступає на передвиборчому мітингу в Празі, Чеська Республіка, 18 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Новий спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура тримав драбину під час того, як з будівлі Палати депутатів знімали український прапор.

Про це повідомляє novinky.cz.

“Якщо пані Пекарова Адамова могла повісити український прапор на Палаті депутатів без згоди опозиції, я, безумовно, маю право його прибрати”, - прокоментував зняття українського прапора Окамура.

Також він додав, що таким чином виконав передвиборчу обіцянку SPD.

Втім, законодавці від партій ODS, STAN і “Піратів” вирішили виправити вчинок Окамури і вивісили український прапор з вікна парламентського клубу в будівлі Палати депутатів.

В свою чергу, попередниця Окамури на посаді спікера Палати депутатів, Маркета Пекарова Адамова, назвала вчинок новообраного спікера “ганебним жестом” не лише проти України, але й проти цінностей, на яких стоїть Чехія.

А депутатка від “піратів” Катержіна Стоянова зазначила, що “замість того, щоб захищати демократію та солідарність, Томіо Окамура служить Кремлю”.

“Я здивований, що він не одразу підняв російський прапор. Це саме те, чого ми очікували: ганьба та знищення чеської репутації серед союзників з першого дня на посаді”, – сказав міністр охорони здоров’я, що йде у відставку Властиміл Валек.
