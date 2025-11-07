Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Володимир Зеленський обговорив із президентом Лівану двосторонню співпрацю

Глави держав домовилися про подальшу роботу команд.

Володимир Зеленський обговорив із президентом Лівану двосторонню співпрацю
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Лівану.

Лідери обговорили тему продовольчої безпеки та двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. 

Президенти домовилися, що команди України та Лівану працюватимуть, щоб детально обговорити всі потенційні напрями партнерства.
