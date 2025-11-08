​Агентство з питань міграції Португалії наказало залишити країну білорусам, які виїхали з України

Українські біженці прибули в аеропорт Фігу Мадуро в Лісабоні, Португалія, 22 грудня 2022 року.

Португальське агентство з питань міграції та притулку (AIMA) наказало покину країну особам, які втекли з України, серед них — білоруські опозиціонери, які заявляють, що повернення додому поставить їх під загрозу арешту, пише видання Sic Noticias.

Агентство пояснило, що будь-яка особа — доросла чи дитина — з тимчасовим захистом може отримати наказ про добровільний виїзд.

Розпорядження стосується н лише білорусів, а й людей інших національностей, які жили в Україні, серед них — росіяни, американці і діти, народжені за межами України.

Один із випадків — 10-річна дівчинка, народжена в Росії в родині з подвійним громадянством (мати — росіянка й українка, батько — українець). Їй скасували тимчасовий захист, бо AIMA вважає, що «дитина може повернутися до країни походження, де немає війни». Її батько, який працює у Португалії, отримав дозвіл на проживання й намагається возз’єднати сім’ю, але поки що безуспішно.

Схожі накази отримали, наприклад, і громадяни США, які також проживали в Україні до початку війни.