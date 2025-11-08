Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСвіт

​Агентство з питань міграції Португалії наказало залишити країну білорусам, які виїхали з України

Розпорядження торкнулися і представників інших національностей.

​Агентство з питань міграції Португалії наказало залишити країну білорусам, які виїхали з України
Українські біженці прибули в аеропорт Фігу Мадуро в Лісабоні, Португалія, 22 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Португальське агентство з питань міграції та притулку (AIMA) наказало покину країну особам, які втекли з України, серед них — білоруські опозиціонери, які заявляють, що повернення додому поставить їх під загрозу арешту, пише видання Sic Noticias.

Агентство пояснило, що будь-яка особа — доросла чи дитина — з тимчасовим захистом може отримати наказ про добровільний виїзд.

Розпорядження стосується н лише білорусів, а й людей інших національностей, які жили в Україні, серед них — росіяни, американці і діти, народжені за межами України.

Один із випадків — 10-річна дівчинка, народжена в Росії в родині з подвійним громадянством (мати — росіянка й українка, батько — українець). Їй скасували тимчасовий захист, бо AIMA вважає, що «дитина може повернутися до країни походження, де немає війни». Її батько, який працює у Португалії, отримав дозвіл на проживання й намагається возз’єднати сім’ю, але поки що безуспішно.

Схожі накази отримали, наприклад, і громадяни США, які також проживали в Україні до початку війни.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies