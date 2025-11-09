Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ЗМІ: МКС вимагає арешту союзника експрезидента Філіппін через війну проти наркотиків

Йдеться про сенатора Рональда Дела Росу.

ЗМІ: МКС вимагає арешту союзника експрезидента Філіппін через війну проти наркотиків
Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт сенатора Філіппін Рональда Дела Роси через підозру у його причетності до суперечливої війни колишнього президента Родріго Дутерте з наркотиками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Філіппінський омбудсмен Хесус Кріспін Ремулла зазначив, що це злочин, що передбачає екстрадицію. Він додав, що МКС повинен офіційно подати запит на екстрадицію.

Адвокат Дела Роси зазначив, що наразі немає незалежного підтвердження того, що інформація про ордер є достовірною. Офіс президента не може підтвердити інформацію.

Дела Роса, колишній начальник поліції, керував антинаркотичною кампанією Дутерте з 2016 по 2018 рік, після чого балотувався до Сенату. Його переобрали у травні, він отримав третє місце в загальнонаціональних перегонах на 12 сенаторських мандатів.

  • Дутерте, якого з березня утримують у Нідерландах, очікує суду за ймовірні злочини проти людяності, пов’язані з війною проти наркотиків, яка забрала тисячі життів. У квітні, через місяць після арешту Дутерте, Дела Роса підтвердив отримання повідомлення від МКС щодо позасудових вбивств підозрюваних у вживанні наркотиків та інших осіб.
Теми: , ,
