ЗМІ: МКС вимагає арешту союзника експрезидента Філіппін через війну проти наркотиків

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт сенатора Філіппін Рональда Дела Роси через підозру у його причетності до суперечливої війни колишнього президента Родріго Дутерте з наркотиками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Філіппінський омбудсмен Хесус Кріспін Ремулла зазначив, що це злочин, що передбачає екстрадицію. Він додав, що МКС повинен офіційно подати запит на екстрадицію.

Адвокат Дела Роси зазначив, що наразі немає незалежного підтвердження того, що інформація про ордер є достовірною. Офіс президента не може підтвердити інформацію.

Дела Роса, колишній начальник поліції, керував антинаркотичною кампанією Дутерте з 2016 по 2018 рік, після чого балотувався до Сенату. Його переобрали у травні, він отримав третє місце в загальнонаціональних перегонах на 12 сенаторських мандатів.