Проти експрезидента Південної Кореї висунули нові обвинувачення

Його звинувачують у тому, що він намагався спровокувати військовий конфлікт між Південною та Північною Кореєю, щоб оголосити воєнний стан. 

Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Спеціальний прокурор Південної Кореї у понеділок висунув додаткові звинувачення проти колишнього президента Юн Сок Йоля у зловживанні владою та пособництві ворожій державі, пов’язані з його короткочасним запровадженням воєнного стану торік.

Про це пише Reuters. 

За словами представника прокуратури, Юн разом із  ексміністром оборони Кім Йон Хьоном та колишнім главою військової розвідки Йо Ін Хьоном планували спровокувати напад Північної Кореї на Південну Корею, щоб оголосити воєнний стан.

Як доказ наводять дані, знайдені в телефоні одного військового посадовця, зокрема записи зі словами на кшталт "дрони" та "точковий удар", які свідчать про можливі провокації проти КНДР.

Прокурорка Пак Джі Йон заявила, що ця обвинувачені змовилася створити напруженість у країні як виправдання для дій Юна. За словами прокуратури, команда Юна наказала військовим провести таємну операцію з використанням дронів у Північній Кореї, щоб спровокувати загострення між двома державами та виправдати введення воєнного стану.

У жовтні минулого року КНДР заявила про дрони, які розповсюджували листівки з антипівнічнокорейською пропагандою над Пхеньяном, і навіть оприлюднила фото уламків нібито південнокорейського військового дрона.

Юна усунули із посади Конституційним судом у квітні, і зараз він перебуває під судом за обвинуваченням у заколоті, пов’язаному з його невдалим проголошенням воєнного стану. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати смертна кара.

Сам Юн постійно наполягає, що проголосив воєнний стан, щоб викрити неправомірні дії опозиції та захистити демократію від "антидержавних елементів".
