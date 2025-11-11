У Ватикані розслідують прояв антисемітизму з боку Швейцарської гвардії

Швейцарська гвардія Ватикану, яка є найменшою армією світу і покликана захищати Папу Римського, проводить внутрішнє розслідування через звинувачення у антисемітизмі під час відкритої загальної авдієнції понтифіка.

Як пише The Guardian, скарга надійшла від тель-авівської театральної режисерки Міхаль Говрін та директорки інституту єврейських досліджень в Антверпені Вівьян Ліски. Жінки входили до єврейської делегації під час виголошення Папою Левом XIV промови із засудженням антисемітизму.

Вони стверджують, що гвардійці демонстрували роздратування їхньою присутністю на площі Святого Петра, "звуком, що нагадує шипіння, а згодом рухом, який мав на меті презирливе плювання".

Речник Швейцарської гвардії заявив, що попередньо епізод стався після того, як відвідувачі авдієнції нав'язливо просили сфотографуватися із гвардійцем. Наразі відбувається перевірка, чи діяли оборонці Святого престолу у відповідності до високих стандартів своєї служби. У Ватикані підкреслили, що гвардія "повністю дистанціює себе від будь-яких проявів антисемітизму".