Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

У Ватикані розслідують прояв антисемітизму з боку Швейцарської гвардії

Дві єврейські жінки звинувачують армію Святого престолу у неповазі.

У Ватикані розслідують прояв антисемітизму з боку Швейцарської гвардії
Швейцарські гвардійці Ватикану
Фото: EPA/UPG

Швейцарська гвардія Ватикану, яка є найменшою армією світу і покликана захищати Папу Римського, проводить внутрішнє розслідування через звинувачення у антисемітизмі під час відкритої загальної авдієнції понтифіка.

Як пише The Guardian, скарга надійшла від тель-авівської театральної режисерки Міхаль Говрін та директорки інституту єврейських досліджень в Антверпені Вівьян Ліски. Жінки входили до єврейської делегації під час виголошення Папою Левом XIV промови із засудженням антисемітизму.

Вони стверджують, що гвардійці демонстрували роздратування їхньою присутністю на площі Святого Петра, "звуком, що нагадує шипіння, а згодом рухом, який мав на меті презирливе плювання". 

Речник Швейцарської гвардії заявив, що попередньо епізод стався після того, як відвідувачі авдієнції нав'язливо просили сфотографуватися із гвардійцем. Наразі відбувається перевірка, чи діяли оборонці Святого престолу у відповідності до високих стандартів своєї служби. У Ватикані підкреслили, що гвардія "повністю дистанціює себе від будь-яких проявів антисемітизму". 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies