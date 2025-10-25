Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: майже 4400 людей постраждали від насильства з боку священників в Італії за 5 років

Більшість постраждалих — неповнолітні хлопці. Лише 18 священників були позбавлені сану або відмовилися від священства з-поміж 1106 підозрюваних.

Reuters: майже 4400 людей постраждали від насильства з боку священників в Італії за 5 років
ілюстративне фото
Фото: pexels / Mikhail Nilov

Майже 4400 людей постраждали від насильства з боку католицьких священників в Італії у випадках, зареєстрованих з 2020 року, передає Reuters із посиланням на асоціацію Rete l’Abuso, найбільшу в країні організація, що об’єднує жертв церковного насильства.

Дані Rete l'Abuso базуються на свідченнях жертв, судових джерелах та справах, про які повідомляли ЗМІ, повідомив засновник асоціації Франческо Дзанарді.

Всесвітня католицька церква десятиліттями потерпає від скандалів, пов'язаних зі священниками-педофілами та приховуванням їхніх злочинів, але місцеві церковні лідери в Італії менш відверті у вирішенні цієї проблеми.

Новий Папа Лев, який цього тижня вперше зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства, закликав нових єпископів Церкви не приховувати звинувачення у неправомірних діях. Його попередник, покійний Папа Франциск, зробив вирішення цього питання пріоритетом свого 12-річного папства, але з неоднозначними результатами.

У надзвичайно критичному звіті з цього питання, опублікованому 16 жовтня, комісія Ватикану з питань захисту дітей заявила, що лише 81 з 226 єпархій Італії відповіла на розроблену нею анкету щодо практик захисту.

Rete l'Abuso заявила, що задокументувала 1250 підозрюваних випадків насильства, деякі з яких мали кілька жертв, включаючи 1106 випадків, ймовірно скоєних священниками, решта приписується черницям, релігієзнавцям, мирянам-волонтерам, викладачам та членам скаутів.

У звіті містилися випадки, пов'язані з 4625 жертвами, включаючи 4395 випадків насильства з боку священників.

У звіті йдеться, що 4451 з тих, хто пережив насилля, були молодші 18 років, і майже така ж велика кількість – 4108 – були чоловічої статі, повідомляє Rete l’Abuso і додає, що серед жертв також було п'ять черниць, 156 дорослих та 11 людей з інвалідністю.

За даними асоціації, з 1106 підозрюваних священників лише 76 були піддані церковним судам, 17 тимчасово відсторонені від служби, 7 перейшли до інших парафій, а 18 були позбавлені сану або відмовилися від священства. П'ятеро померли внаслідок самогубства, додається у повідомленні.
