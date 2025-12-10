На Київщині чоловіка засудили за сексуальне насильство щодо двох сестер. Їхнього батька розшукують за аналогічний злочин

Обвинувачений був хрещеним однієї з постраждалих дівчат. Батька дітей розшукує поліція.

У Київській області засуджено чоловіка, який упродовж трьох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо двох малолітніх дівчат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Установлено, що упродовж 2015-2018 років обвинувачений вчиняв щодо двох потерпілих дітей дії сексуального та розпусного характеру, користуючись їх безпорадним станом. Крім того, він створював і поширював порнографічні матеріали із зображенням дітей. Про насильство правоохоронцям повідомила одна з сестер.

Обвинувачений був хрещеним однієї з постраждалих дівчат. Мати дітей померла, коли вони були ще маленькими, тож дівчата мешкали з батьком, який також вчиняв щодо них дії сексуального насильства та був спільником свого кума у створенні дитячого порно за участю дочок. Нині чоловік перебуває у розшуку.

Прокурори Київської обласної прокуратури у суді довели вину обвинуваченого за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 КК України.

З урахуванням зібраних доказів суд погодився з позицією сторони обвинувачення та призначив покарання – 15 років позбавлення волі.

“Стадія судових дебатів тривала більше чотирьох годин. Увесь цей час обвинувачений доводив суду, що він начебто невинуватий та справа є сфальсифікованою. Однак нами наголошувалося саме на його винуватості та на необхідності його ізоляції від суспільства строком на 15 років”, – заявив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар, який підтримував обвинувачення в суді.